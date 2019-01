Piazza Bra subito pulita dai mezzi di Amia dopo la festa di Capodanno

Una Verona pulita ed ordinata già dalla prime ore dell'1 gennaio. Questo lo scenario che si è presentato questa mattina a turisti e cittadini che hanno potuto godere delle bellezze della città, ripulita dalla sporcizia della notte di Capodanno.

Circa una cinquantina di operatori di Amia sono stati impegnati fin dall'alba del primo giorno del 2019 in un super-lavoro di pulizia in numerosi quartieri del capoluogo ed in particolare nel centro storico. Amia aveva predisposto un piano operativo straordinario per assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro, attraverso un programma mirato di servizi di pulizia, spazzamento e raccolta durante il primo gennaio. Una vera e propria task force, composta da operatori e mezzi, ha assicurato servizi di pulizia in tutti i luoghi della città che hanno ospitato eventi.

In piazza Bra sono stati impegnati per diverse ore tre operatori con vasca per raccolto vetro e spazzamento, nove operatori per lo spazzamento manuale e con soffiatori, tre spazzatrici meccaniche ed è stato inoltre predisposta la sanificazione con ghibli in diversi punti della piazza. Solamente in piazza Bra sono stati raccolti oltre 2mila chili di vetro, circa 1.600 chili di spazzatura raccolta manualmente dagli operatori e circa 1.300 chili di rifiuti dalle macchine spazzatrici.

Nella scorsa notte gli addetti Amia avevano inoltre provveduto a spargere sale sui principali ponti e svincoli cittadini per scongiurare eventuali incidenti dovuti al ghiaccio stradale.