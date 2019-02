Dopo l'ottava, anche in seconda circoscrizione partita la pulizia delle caditoie

Saranno circa ottocento le caditoie ed i tombini che saranno oggetto di pulizia straordinaria da parte di Amia in seconda circoscrizione a Verona. Il piano di interventi è il frutto di numerosi incontri e tavoli tecnici tra l'amministrazione comunale, rappresentanti istituzionali del secondo parlamentino, Acque Veronesi e Amia. Prevede un'azione a 360 gradi nelle strade della circoscrizione che richiedono interventi prioritari.

Le eccezionali piogge ed i temporali che si erano abbattuti su Verona nel settembre dell'anno scorso avevano letteralmente messo in ginocchio le zone di Avesa, Quinzano e soprattutto Parona, dove gli allagamenti stradali avevano provocato gravissimi disagi, frane, smottamenti, auto sommerse da detriti di fango e acqua, trasformando numerose strade del quartiere in veri e propri torrenti. Anche se i danni non possono impuntarsi alle caditoie, in quanto l'evento del tutto eccezionale non poteva in alcun modo essere gestito dall'ordinario sistema di deflusso delle acque, l'amministrazione ha ritenuto opportuno un intervento radicale di pulizia per garantire la massima funzionalità al sistema di scolo.

Il presidente di Amia Bruno Tacchella, l'assessore Marco Padovani ed il presidente della circoscrizione Elisa Dalle Pezze si sono recati in sopralluogo in piazza del Porto a Parona. «L'intervento di Parona segue quello avviato in ottava circoscrizione che, insieme alla seconda, era stata l'area più colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 2018 - ha commentato Tacchella - Un piano straordinario, concordato con il Comune, che prevede la pulizia e lo svuotamento strutturale delle caditoie in alcune aree della circoscrizione. Foglie che cadono dagli alberi, carte, detriti e altro materiale che periodicamente scivola nei tombini, provocano ostruzioni che impediscono all'acqua piovana di defluire correttamente, generando così allagamenti, disagi e potenziali pericoli per autovetture e persone».