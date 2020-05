Amia posiziona 200 nuovi bidoni per gli esercizi di ristorazione di Verona

Sono circa 200 i nuovi bidoni che Amia ha posizionato proprio in questi giorni nelle principali e strategiche vie di Verona, in prossimità delle attività di ristorazione, di bar e di somministrazione di cibi e bevande. Un’iniziativa che andrà incontro alle esigenze di numerosi locali ed attività e soprattutto dei loro clienti che torneranno ad usufruire del consumo presso i suddetti locali, utilizzando anche la formula del take away. Una formula che inevitabilmente hanno visto incrementare notevolmente i rifiuti dei consumi. Il posizionamento dei nuovi contenitori è iniziato proprio il 14 maggio nel centro cittadino e proseguirà nei prossimi giorni in tutte le altre circoscrizioni di Verona.

«Un ulteriore sforzo di Amia a supporto del tessuto economico-commerciale cittadino in un periodo particolarmente difficile – ha commentato il presidente della società Bruno Tacchella – I nuovi bidoni, dalla capienza di 240 litri, saranno posizionati nelle vie più frequentate della città e dove vi è la maggiore concentrazione di locali di ristorazione, tra questi la zona di Sant’Anastasia, porta Borsari, piazza Erbe, piazza Brà e a breve in tutta la città. Un’iniziativa pensata anche in prospettiva dei prossimi mesi, in considerazione del fatto che la somministrazione di cibi e bevande take away proseguirà ancora a lungo, nonostante la riapertura di ristoranti e bar prevista nei prossimi giorni ed in considerazione di un auspicato ritorno del flusso turistico a Verona. I nostri operatori provvederanno quotidianamente allo svuotamento dei bidoni e alla raccolta dei rifiuti».