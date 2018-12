Amia al lavoro per rendere Forte San Mattia una terrazza panoramica

Ridare decoro e fruibilità ad un terrazzo panoramico su Verona. A questo sta lavorando Amia, pulendo e ripristinando totalmente l'area di Forte San Mattia. Gli interventi riguardano tutti i terrapieni, i fronte di gola, gli accessi al forte e la fascia a verde intorno al piazzale. Entro la fine della prossima settimana, l'intervento dovrebbe essere concluso come assicurato dal presidente di Amia Bruno Tacchella: «Stiamo eliminando la vegetazione arbustiva e qualche piccolo albero cresciuto nell'ultimo periodo per portare l'intera zona ad un regime di manutenzione ordinaria. Abbiamo anche riparato la staccionata che delimita il parcheggio perché era stata oggetto di vandalismi e danneggiamenti».

Al sopralluogo svolto nei giorni scorsi dai vertici dell'azienda partecipata ha partecipato anche l'assessore Daniele Polato.

Forte San Mattia è una delle strutture militari più belle e uno dei luoghi più conosciuti di Verona, anche in virtù della sua straordinaria posizione - ha detto Polato - Questo, tuttavia, non l'ha salvato dall'incuria in cui è stato lasciato, visto che l'ultimo intervento di manutenzione è stato realizzato anni fa. L'intera area del forte sarà restituita ai cittadini che potranno tornare a godere della bellezza di questo luogo, in sicurezza. Era un impegno preciso che ci eravamo presi assieme al consigliere Nicolò Sesso e che abbiamo mantenuto.