Decine di uomini e mezzi al lavoro: scatta il piano di Amia per Fieracavalli

Arriva Fieracavalli e Amia potenzia uomini e mezzi in tutta la città. Una specifica squadra di addetti sarà operativa a rotazione in tutta la città in occasione della più importante kermesse internazionale del settore. La società di via Avesani ha varato un piano straordinario già operativo da un paio di giorni che riguarderà i servizi di igiene ambientale di diverse zone della città di Verona, oltre che le location della Fiera. Interventi mirati e potenziati che vedranno all’opera decine di uomini e mezzi con l’obiettivo di garantire la massima pulizia ed accoglienza alle migliaia di persone, addetti ai lavori, turisti e appassionati che affolleranno le principali piazze veronesi durante l’evento.

«Come ogni anno, in occasione di eventi di livello internazionale o di particolare afflusso turistico, Amia si prepara ad affrontare la sfida all’insegna dell’operatività e dell’efficienza per offrire una città pulita, ordinata e decorosa – ha commentato il presidente Bruno Tacchella -. Saranno giorni di superlavoro per i nostri operatori che ringrazio per la loro professionalità e per il loro impegno in un contesto tra l’altro di non facile operatività sia per motivi logistici, che per l’elevato numero del pubblico, di stand, di corner ed espositori che affolleranno le varie location».

In centro città sarà potenziato il team di operatori per attività di pulizia e raccolta rifiuti, per quanto concerne l’interno e l’esterno del polo fieristico Amia, essendo partner commerciale della Fiera, garantirà non soltanto i servizi di pulizia interni ed esterni, ma anche la raccolta di imballaggi e materiale di vario genere. Durante Fieracavalli saranno presenti tutti i giorni all’interno e all’esterno della fiera operatori ed appositi mezzi dedicati alla pulizia dell'area ed al trasporto dei materiali agli impianti di recupero e riciclaggio. Previste anche attività notturne di spazzamento meccanico e ripristino dell'igiene.