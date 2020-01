Amia installa a Verona i nuovi cassonetti contro i "pendolari dei rifiuti"

Il presidente di Amia Bruno Tacchella, accompagnato dal presidente della Settima Circoscrizione Marco Falavigna e dal dirigente Diego Testi, si è recato mercoledì mattina in piazza del Popolo, a San Michele Extra, per dare delucidazioni e consegnare materiale informativo e brochure ai cittadini, in merito all’imminente posizionamento dei nuovi cassonetti ad accesso controllato in parte della Sesta e della Settima circoscrizione.

Un’importante novità che prevede la posa di 234 nuovi cassonetti dotati di una tecnologia all’avanguardia che fanno di Verona la capofila in Italia. I nuovi contenitori, che saranno operativi a partire dal 24 febbraio, potranno essere aperti tramite un’App da cellulari o con una tessera personale e potranno quindi essere quindi utilizzati solamente dagli utenti della zona, eliminando così il grave e annoso problema del conferimento di rifiuti da utenti residenti fuori Verona. Già a partire dalla prossima settimana sono in programma una serie di incontri pubblici con cadenza giornaliera presso gli ecosportelli, nelle scuole e nei mercati. L’obiettivo è quello interloquire direttamente con i cittadini per dare loro assistenza e tutte le informazioni necessarie sulle nuove metodologie di conferimento dei rifiuti.

Una soluzione che trova i favori dell'opposizione, ma che non risolverebbe i problemi dei quartieri in merito alla raccolta e gestione dei rifiuti, come sottolineato dal consigliere comune del Partito Democratico di Verona, Stefano Vallani.