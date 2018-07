Torna ad accendersi la fontana di piazza del Popolo a San Michele opera di Gino Bogoni

L’intervento straordinario, realizzato da Amia, ha avuto un costo complessivo di 8 mila euro. «Sono molto contento – dice il presidente Andrea Miglioranzi – di aver effettuato questo importante intervento alla fontana di San Michele. Dall’estate scorsa c’erano delle perdite nella vasca di contenimento e quindi Amia ha provveduto a rifare l’impermeabilizzazione a sue spese, pur non essendo questa prestazione di sua competenza. Il lavoro è stato piuttosto impegnativo in quanto si è dovuta eliminare tutta l’intonacatura precedente della vasca, si è dovuto provvedere ad una nuova posa di cemento e alla conseguente impermeabilizzazione. Si sono attesi otto giorni per il consolidamento del materiale impermeabilizzante e finalmente oggi possiamo procedere alla rimessa in funzione della fontana, che con il suo gorgogliare scandisce da sempre i ritmi della comunità. Valorizzare il paesaggio, garantirne la sicurezza e il controllo costante è una soddisfazione per tutti».

La fontana di piazza del Popolo a San Michele

«Finalmente – afferma l’Assessore alle Strade e Giardini Marco Padovani - viene restituita al quartiere di San Michele una fontana che da tempo non veniva utilizzata, a causa di problemi tecnici che ne avevano condizionato il funzionamento. Un risultato importante che, da oggi, consente di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico riqualificato».