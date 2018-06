Dopo l'hub di Zalando, anche Amazon approda lungo la Transpolesana?

Un nuovo colosso sembra aver intenzione di volersi stabilire lungo la Transpolesana, ma stavolta in provincia di Rovigo, a circa 15 chilometri dal confine veronese.

Dopo l'arrivo di Zalando a Nogarole Rocca, secondo quanto riporta il quotidiano L'Arena, Amazon sarebbe oramai pronto a sbarcare nella zona di Castelguglielmo, ma al momento la notizia non è stata nè confermata, nè smentita.

Stando a quanto riporta il giornale veronese però, la voce starebbe girando da diverso tempo: quattro società si sarebbero fatte avanti "firmando una convenzione con l'amministrazione finalizzata ad ottenere il permesso di costruire un centro logistico di 200mila metri quadri".

Il nome del colosso dell'e-commerce però non apparirebbe in nessun documento, come sarebbe tipico di Amazon, ma sono sempre più numerosi gli indizi che parlano di un centro logistico apposito che dovrebbe sorgere nell'area indicata. Ad un passo dalla SS434.