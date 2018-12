L'Amarone 2010 della Trabucchi d'Illasi premiato miglior vino italiano

Più che un vino, è un'emozione. Colore rosso rubino intenso con trame granate, all'olfatto è intrigante per la varietà di profumi, dalla prugna secca al tartufo nero. Il tannino è dolce e inizialmente vellutato per poi, nel finale, asciugarsi un po'. L'Amarone 2010, prodotto dall'azienda agricola Trabucchi d'Illasi, è stato premiato come il miglior vino italiano.

La rivista Bibenda, dopo aver selezionato 609 vini premiati con i celebri 5 grappoli, ha individuato, tra questi, i dieci migliori vini italiani. Tra di loro, unico tra i veneti, l'Amarone del borgo di Monte Tenda, a Illasi.

Il nostro Amarone 2010 appartiene da oggi alla storia della viticoltura italiana - ha detto Giuseppe Trabucchi, portavoce dell'azienda - Giustamente è stato denominato il vino del cuore, appellativo meritatissimo perché è un vino che proviene dal cuore di chi coltiva il vigneto e opera in cantina.

È questo un vino che conferma la qualità dei prodotti dall'azienda veronese, che negli anni hanno ottenuto numerosi premi. Un'azienda nota anche per la propria cantina sotterranea, che è tra le più spettacolari della Valpolicella, meta di migliaia di visite di wine lover e appassionati di architettura.

Ma la qualità del vino passa anche attraverso un recente scoperta. Il professor Gianni Galaverna dell'Università di Parma ha condotto studi approfonditi sui vini Trabucchi d'Illasi, scoprendo che sono ricchi di una molecola molto importante per la salute umana: il resveratrolo. È stato mostrato come l'uva Corvina sia più ricca di stilbeni e polifenoli, agenti noti in vitro per le capacità anti tumorali e riscontrando nell'uomo effetti benefici contro il diabete di tipo 2.