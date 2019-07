Alto Patrocinio del Parlamento Europeo al Film Festival della Lessinia

Al Film Festival della Lessinia un importante riconoscimento. Il Parlamento Europeo ha accordato l'Alto Patrocinio alla rassegna cinematografica internazionale scaligera dedicata alle terre alte e lontane del mondo. «È un ulteriore riconoscimento nel percorso di apertura internazionale di un festival che da sempre si sente parte e crede nell’Europa dei popoli, delle lingue e delle culture - ha commentato il direttore artistico Alessandro Anderloni - In venticinque anni non c’è una zona di montagna europea che il festival non abbia raccontato attraverso una fitta rete di scambi e collaborazioni con altri festival europei, invitando ospiti da quasi tutti i paesi dell'Unione. Una prospettiva che oggi si rafforza e traccia il cammino per i prossimi venticinque anni».

«Il Parlamento Europeo apprezza molto gli obiettivi del festival, ovvero rappresentare, valorizzare e favorire la conoscenza delle realtà sociali, linguistiche, umane, economiche, ambientali, naturalistiche, storiche e artistiche della montagna», si legge nella lettera a firma di Antonio Tajani, il quale alla data della comunicazione era ancora il presidente del Parlamento Europeo.

La nostra istituzione ritiene che il cinema, in quanto mezzo culturale di massa, sia una piattaforma ideale per stimolare il dibattito e la riflessione sull'Europa e sul futuro - prosegue Tajani - Il premio cinematografico del Parlamento Europeo, il premio Lux, intende sensibilizzare il pubblico ad alcuni dei principali temi sociali e politici attuali e, in tal modo, porre le basi per un'identità europea più forte. Illustrando la diversità delle tradizione europee e accendendo i riflettori sul processo di integrazione europea, i film in concorso contribuiscono a celebrare la portata universale dei valori europei. Il Parlamento Europeo è anche consapevole del fatto che le arti visive e il cinema sono tra gli strumenti migliori per raggiungere e coinvolgere i giovani, uno dei principali gruppi di destinatari per l'Unione Europea.

Il Film Festival della Lessinia si svolgerà a Bosco Chiesanuova dal 23 agosto all'1 settembre: dieci giorni di proiezioni al Teatro Vittoria, incontri con i registi, presentazioni editoriali, mostre tematiche ed escursioni guidate.