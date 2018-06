Alternanza scuola lavoro, anche la Questura di Verona si apre agli studenti

"Sintonizzare la formazione scolastica e universitaria con le esigenze del mondo del lavoro, creando anticipatamente competenze e professionalità in linea con il possibile fabbisogno occupazionale". È Questo l'obiettivo dei progetti di alternanza scuola lavoro. E quest'anno anche la Questura di Verona aderisce proponendo un progetto agli alunni delle scuole secondarie interessate.

Il progetto ha trovato l'appoggio del questore Ivana Petricca, nell’ottica di una proficua collaborazione inter istituzionale tesa a creare un sistema di scambio di conoscenze, teoriche e pratiche, utile non solo ad orientare il percorso di studi degli alunni degli istituti superiori ma anche, in una prospettiva più ampia, a creare una futura forza lavoro preparata. Per favorire questo risultato sarà predisposto, per ciascun allievo beneficiario del tirocinio negli uffici della Questura, un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La convenzione, stipulata con il liceo delle scienze umane "Carlo Montanari", prevede la partecipazione di due studenti che, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, svolgeranno attività di front-office nell'ufficio relazioni con il pubblico e di accoglienza ed instradamento per l'ufficio immigrazione. La coerenza del ciclo d'istruzione e formazione con gli obiettivi dell'iniziativa sarà garantita dalla presenza di un tutor esterno che, in collaborazione con un tutor designato dal dirigente scolastico, favorirà l'inserimento degli studenti nel contesto operativo, affiancandoli ed assistendoli.