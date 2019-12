Da Peschiera a Verona, il tracciato scaligero della linea Alta Velocità

Sono partiti da qualche settimana, come riportato da BresciaToday, i cantieri per la realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità tra Brescia e Verona. L'opera sarà realizzata dal consorzio Cepav Due, il quale ha recentemente firmato un accordo con i sindacati per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e di tutto il personale coinvolto nell'esecuzione dei lavori. Inoltre, sono stati forniti maggiori dettagli su di un tracciato lungo 45,4 chilometri, 30 dei quali in parallelo all'autostrada A4 ed altri 8 in allineamento alla linea ferroviaria e 2,2 di interconnessioni.

Il tracciato della Tav Brescia-Verona sarà misto: 23,4 chilometri saranno in rilevato, 6,5 chilometri in trincea, 0,9 chilometri su viadotto e 16,8 chilometri passerranno in gallerie naturali e artificiali. Oltre a quelle ferroviarie, saranno realizzate opere di viabilità stradale per 18 chilometri e mezzo, con 15 cavalcavia e 9 sottovia stradali.

I comuni veronesi interessanti dall'Alta Velocità sono cinque: Peschiera Del Garda, Castelnuovo del Garda, Sona, Sommacampagna e Verona. Il tracciato entrerà nel Veronese nel territorio comunale di Peschiera dove saranno realizzati gallerie e viadotti per attraversare il Mincio. Tratti in trincea, in rilevato e in galleria, poi, a Castelnuovo per poi arrivare a Sona dove la Tav sottopasserà l'autostrada A4 e arriverà poi a Sommacampagna dove costeggerà la linea ferroviaria Milano-Venezia e raggiungerà il bivio di Verona Ovest. Da lì, poi, i treni ad alta velocità raggiungeranno Verona attraverso la linea ferroviaria convenzionale.

Gallery