Alpini veronesi in marcia per arrivare a piedi all'adunata nazionale di Trento

C'era anche il sindaco di Verona Federico Sboarina oggi, 9 maggio, ad augurare buon viaggio all'assessore Marco Padovani, partito da piazza Bra per una tre giorni di cammino che lo porterà a Trento, per l'adunata nazionale degli alpini.

Prima tappa, nel tardo pomeriggio, Rivoli Veronese, percorrendo la ciclabile che porta in Valdadige. Domani, 10 maggio, arrivo a Borghetto all'Adige, venerdì 11 maggio a Volano per poi arrivare a Trento nella giornata di sabato 12. Poi, domenica 13 maggio, la grande festa con gli alpini di tutta Italia, tra cui i 10mila attesi da Verona e provincia.

Nel cammino verso Trento, l'assessore Padovani, artigliere ma iscritto come simpatizzante al gruppo alpini di Golosine, sarà accompagnato da tre alpini del gruppo di Borgo Roma e del Quartiere Indipendenza.

Il fisico non gli manca, e nemmeno il carattere, sono certo che il nostro assessore non solo giungerà senza fatica a destinazione, ma ci arriverà anche carico di entusiasmo - ha detto scherzosamente il sindaco - Ho chiesto la massima partecipazione da parte di tutti i comuni veronesi, perché siano presenti con i loro gruppi alpini ma anche con sindaci o rappresentanti istituzionali. La marcia verso Trento rappresenta la prima tappa verso il raduno nazionale del 2020, che speriamo possa essere ospitato proprio a Verona. Ci crediamo fermamente e stiamo già lavorando per questo importante traguardo.

"Un'occasione per dimostrare la vicinanza e la gratitudine dell'amministrazione nei confronti degli alpini, per le preziose attività che portano avanti nei quartieri, al servizio della società", ha commentato Padovani prima di mettersi lo zaino in spalla e partire.

A salutare la partenza dell'assessore e dei suoi compagni di viaggio, erano presenti alcuni alpini dei gruppi Indipendenza, Golosine, Santa Lucia extra e Borgo Roma.