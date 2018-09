Alpini. Studenti in visita a Malga Pidocchio per scoprire la vita di trincea

È un libro di storia a cielo aperto. Un gioiello riportato alla luce quattro anni fa grazie all'impegno degli alpini veronesi che hanno voluto dare l'opportunità di "toccare con mano" la vita di trincea dei loro Padri. Quei ragazzi che, esattamente cento anni fa, sono stati impegnati nella Grande Guerra. In Lessinia, di battaglie e conflitti, non ce ne furono. Ma su quelle montagne sono stati centinaia e centinaia i giovani inviati ad aspettare un nemico invisibile che non arrivò mai.

Ed è proprio quel senso della logorante attesa che si respira nel caposaldo di Malga Pidocchio, restaurato dai volontari della sezione veronese dell'ANA nell'agosto del 2014. Una perla visitata in media da oltre mille studenti di medie e superiori (anche da fuori provincia) ogni anno. Domenica, la sezione salirà di nuovo sopra Erbezzo per un appuntamento ormai diventato tradizionale: la Giornata in Grigioverde. Un tuffo nel passato insieme ai rievocatori storici che spiegheranno e illustreranno nei minimi dettagli la vita di trincea, coordinati dal geometra-alpino Flavio Melotti che ha curato tutte le opere di ripristino.

Continua questa bellissima iniziativa - commenta entusiasta il presidente sezionale, Luciano Bertagnoli -, una nuova puntata per chi ha già avuto modo di visitare il caposaldo e per quelli che si sono persi le prime. È un modo per rivivere la storia e per continuare a ricordare i nostri ragazzi impegnati in quel conflitto.

L'appuntamento è per domenica 9 con i rievocatori di diversi gruppi storici: Gruppo storico 6° Alpini Battaglione Verona, Gruppo storico trentino, 145^ compagnia Battaglione Alpini 7 Comuni, Associazione 4 novembre, Gruppo storico Fronte Orientale di Gorizia. Alle 10 è previsto l'arrivo dei rievocatori in sfilata con le divise d'epoca. Dalle 10.30 alle 13 gli esperti della sezione accompagneranno i visitatori alla scoperta del caposaldo di Malga Pidocchio dove sono stati allestiti per l'occasione postazioni ed attendamenti con materiale originale dell'epoca, un posto comando e un piccolo ospedale da campo.

Quest'anno è stata recuperata e riaperta anche la galleria che collegava la zona del ridotto di Malga Pidocchio alle varie trincee ed è visitabile per la prima volta - spiega Melotti -. Si tratta del primo step di un progetto di recupero che affronteremo nei prossimi mesi, con l'obiettivo di riportare all'antico splendore il sito al Gaibana e quello sopra il Valon del Malera.

Alle 12.30 il rancio in trincea per i rievocatori e poi dalle 14.30 alle 16 ancora tour all'interno delle trincee recuperate. (In caso di maltempo, la rievocazione verrà rimandata a domenica 16 Settembre).

L'invito è aperto a tutti e in particolar modo ai docenti delle scuole che potranno seguire l'esempio dei tanti colleghi che in questi anni hanno contattato la sezione per organizzare specifiche giornate di studio e di ricerca sul campo insieme ai loro studenti per far loro conoscere una realtà colpevolmente dimenticata per decenni.