Non cala l'allerta smog a Verona: blocco auto prolungato fino a lunedì

Non cala il pericolo smog a Verona. Il 30 gennaio infatti Arpav ha comunicato il permanere del livello di allerta 1 - arancio per i PM10, basandosi sui dati registrati presso la centralina situata al Giarol Grande. Una situazione che tra l'altro è stata rilevata anche nelle zone di Legnago e San Bonifacio.

Come ribadisce il Comune di Verona, questo comporta il prolungamento delle misure emergenziali stabilite per contrastare il problema fino a lunedì 3 febbraio 2020 compreso, mentre le deroghe previste in precedenza restano invariate.

Divieto di circolazione dunque, dalle 8.30 alle 18.30, in vigore tutti i giorni (inclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali) per i veicoli:

benzina euro 0, euro 1;

diesel euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 (privati e commerciali);

diesel euro 4 privati;

motoveicoli e ciclomotori euro 0.

Non solo. Come prevede l'Ordinanza n. 68 del 24 settembre 2019, saranno attive anche le seguenti misure:

Divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle.

Divieto di spandimento di liquami zootecnici.

Arpav: «Da oggi alta pressione e allerta arancione in gran parte del territorio»