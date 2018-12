Allerta smog: il sindaco firma la deroga e consente la circolazione di auto diesel euro 4

Il sindaco Federico Sboarina ha firmato stasera l’ordinanza che - in deroga a quanto previsto dall’allerta arancione per il livello di Pm 10 prevista dall’Accordo del Bacino Padano - consente alle auto diesel Euro 4 di circolare all’interno del territorio comunale.

La deroga è in vigore da venerdì 21 e fino a giovedì 27 dicembre. Il blocco Euro 4 diesel sarebbe scattato perché il bollettino Arpav di ieri ha registrato quattro giorni consecutivi di sforamento, ma la deroga è stata decisa per ragioni sociali dovute al periodo natalizio con ricorrenze religiose e dato che durante le festività il trasporto pubblico urbano viene sospeso.

La circolazione delle auto Euro 4 potrebbe essere compensata dal calo del traffico per le scuole chiuse e per il rallentamento festivo delle attività produttive. Restano quindi in vigore le limitazioni previste dal livello verde in vigore finora.

Inoltre, per permettere di raggiungere i luoghi di culto, in occasione delle festività natalizie, l’amministrazione ha deciso l’apertura straordinaria dei varchi che danno accesso alla Zona a traffico limitato del centro città. Quindi, dalle 13.30 di lunedì 24 dicembre alle 10 di giovedì 27 dicembre, sarà possibile entrare nella Ztl del centro storico anche ai non residenti.