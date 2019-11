Maltempo in arrivo a Verona, allertati i volontari della protezione civile

Nuova forte perturbazione in arrivo su Verona, con allerta arancione diramata stamattina, 14 novembre, dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto.

L'inizio del maltempo è previsto già da questa sera, intorno alle 20, quando sono attese le prime lievi precipitazioni temporalesche. Da domani il tempo sarà in peggioramento, con piogge persistenti ed abbondanti, che proseguiranno fino alla tarda notte di sabato 16 novembre.

La polizia locale invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla situazione meteo prima di uscire da casa, evitando spostamenti nelle ore di allerta. Comune e protezione civile hanno già predisposto il piano straordinario per gestire eventuali emergenze e criticità sul territorio comunale. Tutti i volontari delle squadre della protezione civile sono già allertati.

Sul sito della protezione civile della Regione Veneto è possibile essere aggiornati sulla situazione meteorologica e sugli indicatori di pericolo o disagio. Informazioni sulla situazione meteo si trovano anche sul sito di Arpav.

Il numero di emergenza da contattare è lo 045 8078828 per la protezione civile del Comune di Verona. È in ogni caso attivo anche il servizio di reperibilità al numero verde 800 990 009 per la segnalazione di ogni eventuale emergenza su tutto il territorio regionale.