Allerta maltempo rientrata, ma volontari veronesi monitorano il Secchia

Ieri, 29 maggio, è rientrata l'allerta maltempo sia nel Veronese sia nel Modenese, ma nel territorio emiliano il fiume Secchia rimane comunque sorvegliato speciale.

Squadre della protezione civile dell'Ana di Verona hanno dato il cambio ai primi volontari partiti per Modena per contribuire a contenere la piena del Secchia. «Quello dei nostri è stato un intervento preventivo - ha spiegato Luca Brandiele, coordinatore provinciale della protezione civile Ana Verona - Hanno preparato e posizionato, con l'aiuto degli appositi mezzi, sacchi di sabbia creando dei soprasogli nelle parti basse per evitare il peggio». Un intervento che ha dato dei risultati perché il Secchia ha esondato ma la situazione è rimasta sotto controllo.



(Protezione Civile nel Modenese per tenere sotto controllo il Secchia)

In provincia di Verona, le squadre di protezione civile dell'associazione nazionale alpini di Verona sono tornate a casa dopo ore di lavoro al fianco dei vigili del fuoco e dei veronesi colpiti dagli allagamenti. «A questi volontari dell'Ana Verona, sempre pronti a mobilitarsi nel giro di pochissimo tempo e a raggiungere le zone disastrate dalle calamità naturali, va la nostra costante gratitudine per il ruolo che svolgono con dedizione e professionalità», ha commentato il presidente della sezione veronese dell'Ana Luciano Bertagnoli.



(Protezione Civile nel Modenese per tenere sotto controllo il Secchia)

Il maltempo, comunque, sempre finito. Per i meteorologi del Centro Meteo Arpav di Teolo, a partire da oggi, 30 maggio, il tempo tenderà a divenire via via più stabile e soleggiato con temperature in aumento, anche marcato nei valori massimi fino a ritornare in linea con le medie del periodo nel corso del weekend.

Per il Centro Meteo, il Veneto nei giorni scorsi è stato colpito da frequenti rovesci e temporali che in alcune zone sono stati intensi e presistenti, determinando significativi accumuli di pioggia. E Tra le zone interessate dai fenomeni più significativi è stata segnalata dall'Arpav anche l'area Est di Verona.



(Sala Meteo dell'Arpav)