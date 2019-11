Maltempo, allagamenti, frane, ancora allerta della protezione civile

Il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di preallarme su Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto-Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, Livenza, Lemene e Tagliamento.

Nel Veronese, l'allerta sarà arancione nell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e gialla nelle altre zone.

Le previsioni indicano per stasera precipitazioni in progressiva estensione e moderata intensificazione nella notte. Domani, 19 novembre, tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, frequenti, quantitativi in genere contenuti su zone centro-settentrionali, localmente abbondanti su zone prealpine e pianura nord-orientale. Sempre domani probabili fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale, in particolare sulla pianura nord orientale.

Il limite della neve inizialmente sarà intorno ai 1.000-1.300 metri, in risalita martedì a 1.500-1.700 metri sulle Prealpi.

Venti in genere tesi dai quadranti meridionali in quota, moderati o tesi da Nord-Est su pianura, a tratti da Sud-Est su costa e pianura limitrofa.

Dalla tarda serata di martedì precipitazioni in attenuazione e diradamento a partire da ovest.