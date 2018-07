Piogge abbondanti, vento e locali grandinate, allerta in tutto il Veneto

Saranno probabili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, con quantitativi di precipitazione localmente consistenti.

È quanto prevede la protezione civile del Veneto per la giornata di domani, 21 luglio, diramando un'allerta "gialla" per l’intero territorio regionale, per possibili problemi alla rete fognaria e idrografica minore e per il rischio di smottamenti e frane nei territori dei bacini delle aree montane e pedemontane.

I fenomeni meteorologici avversi più intensi saranno più probabili e frequenti nella notte tra oggi e domani e nelle prime ore di domattina.