Allagamenti in Transpolesana, Comencini interroga il Ministro Toninelli

Sulla questione del sottopasso della Transpolesana 434 voglio andare fino in fondo. Non è possibile che la viabilità di un intero territorio come quello di S. Giovanni Lupatoto vada in tilt al primo acquazzone. Ogni volta che succede, cittadini, lavoratori e imprese devono fare i conti con chilometri di coda sulla rete stradale di mezza provincia. I forti disagi al traffico provocano infatti rallentamenti sulle strade di decine di comuni veronesi. Sembra che la causa dell'allagamento di questo tratto sia riconducibile alla mancata entrata in funzione delle pompe idrovore, che dovrebbero mantenere sgombro il sottopasso succitato in caso di pioggia. Ma parliamo, appunto, di pioggia: non di tsunami.