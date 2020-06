Dopo gli ultimi allagamenti, via ai nuovi interventi per prevenirli a Portoni Borsari

Acque Veronesi eseguirà un primo intervento per favorire il migliore deflusso dell’acqua verso il pozzo disperdente realizzato nel 2018. Questo lavoro di manutenzione che inizierà lunedì a Portoni Borsari, è stato concordato con Comune di Verona e Soprintendenza in un’area di primaria importanza dal punto di vista archeologico. Si tratta di una prima rapida risposta ai problemi causati dall’eccezionale nubifragio che si è abbattuto sabato scorso sul Veronese, causando danni non solo in città ma anche in più comuni della provincia, per il quale la Regione ha dichiarato lo “stato di crisi”.

Manutenzione che anticipa i successivi lavori, il primo dei quali già previsto dal prossimo autunno sulla rete idraulica di corso Cavour, che fanno parte di una più ampia serie di interventi finanziati dalla Regione dai quali si attendono ulteriori benefici in caso di eventi particolarmente intensi.

È in fase di valutazione anche la possibilità di intervenire anche sull’impianto elettrico.

