"Alice" a Verona: sale l’attesa per l’arrivo dei ballerini-illusionisti Momix 

Grande successo per le prevendite dei biglietti dello spettacolo Alice della compagnia americana di ballerini-illusionisti Momix, che dal 29 luglio al 3 agosto e dal 5 al 10 agosto saranno sul palco del Teatro Romano. Un successo che conferma ancora una volta l’amore che lega la città di Verona a questo gruppo di strepitosi ballerini, diretti dal genio di Moses Pendleton, conosciuti nel mondo intero per gli spettacoli di eccezionale inventiva e bellezza. La compagnia dei Momix lega la sua fama alla capacità di evocare un mondo di immagini surreali facendo interagire corpi umani, costumi, attrezzi, giochi di luce.

Lo spettacolo Alice, che ha visto il suo debutto in prima mondiale al Teatro Olimpico di Roma il 20 febbraio scorso, è ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie e, come nel romanzo di Lewis Carroll, è caratterizzato da mondi simili a sogni, popolati spesso da creature strane e stravaganti.

Il corpo di Alice cresce, si restringe e cresce di nuovo; quelli dei ballerini mutano per mezzo di oggetti, corde e corpi di altri ballerini. Il Bianconiglio, il Cappellaio matto, lo Stregatto, la Regina di Cuori e il Bruco che consiglia ad Alice di mordere il fungo su cui è seduto, con effetti mutaforma - il mondo di Alice nel paese delle meraviglie continua a lanciare incantesimi.

«Alice – spiega il direttore artistico Pendleton - è una scelta naturale per Momix e un'opportunità per noi di scoprire fin dove arriva la nostra fantasia. Con questo spettacolo voglio raggiungere sentieri ancora inesplorati nella fusione di danza, luci, musica, costumi e proiezioni». Il pubblico sarà coinvolto in un vero e proprio viaggio magico, misterioso, divertente, eccentrico.

Informazioni, contatti e biglietti

TEATRO ROMANO PREZZI

Momix

platea numerata: 38 euro

platea ridotta over 65 e under 26: 30 euro

gradinata: 26 euro

gradinata ridotta

(Cral e associazioni convenzionate): 23 euro

speciale gradinata over 65 e under 26: 23 euro

SERVIZIO BIGLIETTERIA - Box Office (via Pallone 16, Verona, tel. 0458011154); circuito Geticket (rivenditori e sportelli Unicredit abilitati su www.geticket.it), acquisto online su www.geticket.it, www. boxofficelive.it e tramite Call Center (tel. 848002008).

Dal 3 giugno al 27 luglio pres so Palazzo Barbieri, angolo via Leoncino 61, tel. 045/8066485-8066488, ore 10.30-13 e 16-19 dal lunedì al sabato. Nelle serate di spettacolo vendita dei biglietti nei luoghi di rappresentazione dalle ore 20. Apertura dei cancelli al Teatro Romano ore 20.15.

Web: www. estateteatraleveronese.it - spet tacolo@comune.verona.it

tel. 0458077500 (URP)