Coronavirus: Alibaba diagnosi in 20 secondi

Il gigante della tecnologia cinese Alibaba ha recentemente sviluppato un sistema di intelligenza artificiale (IA) per diagnosticare il COVID-19 (coronavirus).

Come funziona la diagnosi di Alibaba?

Secondo un rapporto dell'Asian Review di Nikkei (h/t TechSpot ), Alibaba afferma che il suo nuovo sistema è in grado di rilevare il coronavirus nelle scansioni TC dei petti dei pazienti con un'accuratezza del 96% rispetto ai casi di polmonite virale. Secondo quanto riferito, lo strumento diagnostico impiega solo 20 secondi per analizzare una TAC. Un tempo da record rispetto ai 5/15 minuti impiegati normalmente dai medici per valutare i dati di imaging e fare una diagnosi. Il sistema è stato addestrato su immagini e dati provenienti da 5.000 casi confermati di coronavirus ed è già stato testato negli ospedali di tutta la Cina. Secondo il rapporto, almeno 100 strutture sanitarie stanno attualmente impiegando l'IA di Alibaba. Già a partire dal 5 febbraio il sistema sanitario cinese prevede l’uso della Tac in aggiunta al metodo di test dell’acido nucleico per una più certa individuazione del COVID-19.

Dov'è in uso?

Il nuovo sistema di Alibaba è tutt’ora in funzione nella struttura di Qiboshan, a Zhengzhou, nella provincia di Henan. Il nuovo sistema di diagnosi dovrebbe essere già stato adottato in più di cento ospedali della provincia focolaio dell’Hubei.

Alibaba non è l'unico

Ma non è l'unico, oltre Alibaba, altri giganti della tecnologia cinese stanno accelerando i loro sforzi nel campo della tecnologia sanitaria nelle aree dal cloud computing all’intelligenza artificiale (AI) in mezzo al nuovo focolaio di coronavirus. Baidu, Tencent, Huawei e DiDi hanno tutti lanciato nuove funzionalità di tecnologia sanitaria volte a diagnosticare casi e trovare un vaccino per il coronavirus.