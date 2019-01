Le condizioni del piccolo Alex sono buone e potrà lasciare l'ospedale

Papà veronese, mamma napoletana e lui, nato a Londra ma con una rara malattia, Linfoistiocitosi Emofagocitica (Hlh). Per salvare il piccolo Alessandro Maria Montresor partì una corsa alla solidarietà in tutta Italia, a cui parteciparono molti veronesi. In molti si iscrissero nel registo per diventare donatori di midollo osseo, con la speranza di essere un donatore compatibile con il piccolo Alex o con qualsiasi altro malato che attende una donazione di midollo per continuare a vivere. A fine novembre dell'anno scorso, si accese una speranza con una nuova terapia all'ospedale Bambin Gesù di Roma, e a dicembre fu eseguito il trapianto di cellule staminali.

È passato un mese da quell'intervento e il piccolo Alex sta meglio, tanto che lascerà l'ospedale capitolino nella giornata di oggi, 24 gennaio. A comunicarlo è stato lo stesso ospedale Bambin Gesù che giudica il percorso della terapia «concluso positivamente» e valuta come «buone» le condizioni di salute del bimbo. «Hanno perfettamente attecchito», scrivono i medici, le cellule staminali del padre, prima manipolate e poi infuse nel bambino, che ha poco più di un anno.