Carabinieri feriti in un'operazione ricevono visita del comandante Visone

Questa mattina, 13 ottobre, il comandante interregionale dei carabinieri Aldo Visone si è recato nella caserma dei carabinieri di Legnago dove è stato accolto dal comandante provinciale Ettore Bramato e dal comandante della compagnia Lucio De Angelis. Visone ha voluto porgere il suo saluto personale e gli auspici per una pronta guarigione ai quattro carabinieri rimasti feriti nella notte tra l'11 e il 12 ottobre durante le scorribande per le vie legnaghesi del marocchino che si era impossessato di un furgoncino per la raccolta dei rifiuti porta a porta.

Il comandante Visone ha apprezzato il coraggio e l'abnegazione dei quattro militari, doti espresse in un'operazione rapida e risoluta che ha consentito in poco tempo di neutralizzare la minaccia. Il marocchino 31enne, infatti, a bordo del camioncino ha danneggiato alcune macchine parcheggiate su via Frattini e via Amendola, un idrante e la porta della casa di riposo. I carabinieri di Legnago si sono coordinati con i colleghi di Cerea per bloccarlo, ma neanche un'auto dell'Arma è riuscita a fermare la corsa del furgoncino rubato. Il 31enne si è scontrato frontalmente contro la vettura dei carabinieri di Cerea, i quali sono scesi in tempo dall'auto. La vettura poi è stata sbalzata contro una Bmw che si trovava lì per caso. Al volante della Bmw si trovava una donna, la quale è rimasta anche lei ferita leggermente. La corsa del 31enne è terminata poco dopo quello scontro e l'uomo è stato arrestato dagli uomini del nucleo operativo e radiomobile di Legnago.

La visita del comandante Aldo Visone è terminata a Minerbe, dove nella locale stazione è stato accolto dal comandante Simone Bazzani e dal sindaco Andrea Girardi. Al termine dell'incontro c'è stato il tradizionale scambio di doni.