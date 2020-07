Ordinanza prorogata: a Verona niente alcol fuori da bar e plateatici dopo la mezzanotte

Da stasera, 17 luglio, a Verona torna il divieto di consumare bevande alcoliche, fuori da bar e plateatici, dopo la mezzanotte. Fino al 31 luglio, il nuovo Dpcm conferma l'obbligo del distanziamento sociale e quindi il sindaco Federico Sboarina ha firmato venerdì l’ordinanza che rimarrà in vigore per due settimane.

Il provvedimento era stato applicato per la prima volta venerdì scorso, su proposta del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, per supportare le forze dell’ordine nel far rispettare il distanziamento sociale, soprattutto durante le ore serali e notturne sul suolo pubblico. Ed era scaduto martedì 14 luglio, giorno in cui decadeva anche il dpcm dell'11 giugno che vietava gli assembramenti di persone. Norma la cui applicazione è di competenza della Prefettura.

«Durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica di questa mattina è stato valutato positivamente l'effetto dell'ordinanza precedente - ha detto il sindaco -. Il divieto al consumo di alcool fuori dai plateatici è uno strumento in più per limitare gli assembramenti e, quindi, contenere il diffondersi dei contagi. Per questo motivo è stato chiesto di riproporre l’ordinanza per supportare l’attività delle forze dell’ordine che presidiano il territorio ma che, difficilmente, possono essere ovunque. Gli esercenti, da sempre rispettosi dei protocolli sanitari, già dalla settimana scorsa sono stati coinvolti su questa misura per la sicurezza pubblica. Tra l'altro, il divieto di stazionare sulla strada con un bicchiere in mano, crea anche l’occasione per far lavorare più esercizi commerciali e i molti plateatici concessi proprio per far ripartire il settore».