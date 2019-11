Piantumati 14 ginkgo biloba, completata la riqualificazione di via Pontida

È stata completata oggi, 12 novembre, la riqualificazione di via Pontida a Verona. Questa mattina sono state piantumate le nuove piante nell'aiuola spartitraffico: 14 ginkgo biloba che vanno a sostituire gli altrettanti pini marittimi tagliati tra le polemiche quest'estate. Oltre alla presenza di buche, dossi e avvallamenti, il tratto di via Pontida tra ponte Risorgimento e via Da Vico presentava anche rotture dell'asfalto causate dalle radici dei pini marittimi. Una situazione di pericolo per chi transitava sulla strada, più volte segnalata dai cittadini. Dopo il taglio dei pini, sono partiti i lavori per riasfaltare la strada e per sistemare la linea elettrica, necessaria all'alimentazione dei quattro pali della luce presenti.

Con l'occasione, l'aiuola spartitraffico è stata allungata di qualche metro, arrivando a ridosso delle strisce pedonali. Ora l'attraversamento è più sicuro, anche grazie allo spostamento dei pali della segnaletica, che dal marciapiede sono stati posizionati a ridosso delle aiuole, uno per ciascun senso di marcia.

Il ginkgo biloba è una pianta autoctona, le cui radici non creano problemi al luogo di insediamento. I 14 piantumati in via Pontida sono già alti 5 metri, a breve presenteranno una chioma rigogliosa ma che non creerà disturbo alla viabilità, visto che la specie scelta, il ginkgo princeton sentry, ha uno sviluppo piramidale. Per garantirne l’attecchimento e lo sviluppo, il Comune ha predisposto un sistema di irrigazione a goccia che verrà tolto quando le piante potranno sopravvivere autonomamente. Le aiuole saranno abbellite anche da nuovi gelsomini.

Per la riqualificazione completa di via Pontida, l'amministrazione ha investito circa 30mila euro, comprensivi dei lavori di asfaltatura, adeguamento della rete elettrica, taglio dei vecchi pini, piantumazione dei 14 ginkgo biloba e allungamento dell'aiuola esistente.



(Sopralluogo in via Pontida)

Questa mattina sul posto si sono recati il sindaco Federico Sboarina e l'assessore alle strade Marco Padovani. Presente anche il consigliere comunale Paola Bressan.

Dopo anni di attesa, questa strada cittadina è stata finalmente messa a nuovo, in totale sicurezza per i veicoli e per chi l’attraversa a piedi e in bici - ha detto il sindaco - Questa sistemazione è definitiva perché gli alberi piantati sono la tipologia adeguata per la città.

«Abbiamo aspettato la fine dell'estate perché questo è il periodo più adatto per la piantumazione - ha aggiunto Padovani - Il ginkgo biloba è l'albero che più risponde alle nostre esigenze, e crea continuità con quelli già presenti in viale della Repubblica».