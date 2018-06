Pericolanti e a fine ciclo vitale, Amia dà il via alla sostituzione di 29 alberi

A breve, si renderà necessaria la rimozione di ventinove alberi di Acero americano che compongono l’alberata in via Anzani e in via Risorgimento, in quanto presentano dei gravi problemi di stabilità strutturale. In effetti questa specie di pianta, detta anche Acer negundo, è poco adatta alla collocazione come alberatura stradale e mal sopporta le potature.

Amia ha eseguito monitoraggi capillari e ripetuti – dichiara il presidente Andrea Miglioranzi – ma anche le perizie di stabilità eseguite dai tecnici incaricati hanno dato esiti preoccupanti. Oltre alla criticità in termini di stabilità, ad aggravare la situazione è anche l’alta vulnerabilità dell’area che ospita le nostre piante. Una zona molto frequentata da veicoli e pedoni. Concretamente non ci sono più i margini per la sicurezza sufficienti per il loro mantenimento; tanto che insieme all’assessore Padovani e ai tecnici del Comune di Verona, di concerto con le associazioni quali Legambiente di Verona, Italianostra, Verona Inalberata, WWF Verona, Verona Polis, Lipu e Alberi Verona abbiamo deciso la rimozione e la successiva sostituzione.

Dopo quarant’anni gli Aceri in questione sono da considerarsi a fine ciclo vitale e devono essere assolutamente surrogati, fanno sapere da Amia, come già è iniziato da tempo in via Anzani.

Si procederà al più presto ad estirpare e a prelevare le piante pericolanti – continua e conclude il presidente – e nella stagione autunnale si provvederà al reimpianto di nuovi alberi, sempre di Acero ma appartenenti a specie diverse: più idonee e resistenti in un contesto urbano. I nostri intendimenti oltre alla priorità assoluta che riguarda la sicurezza dei cittadini sono: abbellire il paesaggio, curare al meglio il verde e magari migliorarlo, valorizzare l’immagine della nostra città a beneficio di tutti.