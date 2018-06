Montorio, alba al Piloton. Tanti partecipanti all'evento del Comitato Fossi

In tanti questa mattina, 21 giugno, hanno partecipato all'evento organizzato per l'alba dal Comitato Fossi Montorio. Il ritrovo era alle 5 alla Chiesa Vecchia per salire poi tutti insieme fino al Piloton per assistere al sorgere del sole nel giorno più illuminato dell'anno. Il solstizio d'estate è, infatti, il giorno in cui si possono contare il maggior numero di minuti dall'alba fino al tramonto del sole. Una giornata che il Comitato Fossi Montorio ha voluto cominciare offrendo a tutti i presenti la musica del CelticAntica e a chi lasciava un'offerta libera è stata anche offerta una colazione.