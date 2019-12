Da Woman Triathlon Italia arriva un nuovo aiuto per le donne in difficoltà

Woman Triathlon Italia ha donato 400 euro in favore delle donne in difficoltà. A consegnare il simbolico assegno all’assessore alle Pari opportunità Francesca Briani e alla vicepresidente della Protezione della Giovane Anna Maria Sanson è stata la fondatrice di Woman Triathlon Italia, Antonella Salemi.

La donazione è frutto di una raccolta fondi che l’associazione sportiva ha organizzato nell’ambito degli eventi legati alla celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’incontro, intitolato “Il coraggio di cambiare”, ha mostrato ai partecipanti come anche piccoli cambiamenti, attraverso lo sport e la corsa, siano in grado di incidere positivamente sulla vita delle persone.

«Un bel gesto di altruismo – ha detto l’assessore Briani – che aiuta a sostenere le molteplici attività della Protezione della Giovane, associazione sempre vicina alle donne in difficoltà e che gestisce una casa di accoglienza per le vittime di violenza. È bello sapere che, da una serata formativa, è nata un’importante occasione di sostegno a chi si trova in situazioni di fragilità. Questa iniziativa fa proprio lo spirito dei progetti realizzati quest’anno, in cui abbiamo ribadito che uscire dalla violenza si può, perché non si è sole».