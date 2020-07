Elia Viviani: un veronese nel progetto di Airbnb che anticipa le prossime olimpiadi

Si chiama Festival delle Esperienze Online Olimpiche e Paralimpiche il nuovo progetto di Airbnb pensato per portare per la prima volta online lo spirito olimpico e paralimpico e permettere a tutti di assistere virtualmente - attraverso lo schermo del computer - a sessioni di allenamento, masterclass di mental coaching e racconti su come si diventa un atleta medagliato, tenute direttamente dai campioni in ogni parte del mondo. Il tutto grazie ad un semplice collegamento video e senza il bisogno di lasciare la propria casa. Il progetto nasce dalla collaborazione con il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), il CPI (Comitato Paralimpico Internazionale) e il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), mettendo in gioco 100 atleti da tutto il mondo e del calibro di Naomi Osaka, la tennista più pagata al mondo.

Tra i nomi che spiccano all’interno del palinsesto anche il campione veronese Elia Viviani (Isola della Scala, 1989), ciclista velocista e medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 che accoglierà virtualmente gli ospiti all’interno di un velodromo e qui si addentrerà nelle tecniche della disciplina. «Per la prima volta avrò la possibilità di invitare chi di solito segue questo sport solo in televisione a visitare virtualmente il velodromo in cui mi alleno. Qui grazie a un collegamento internet potrò rispondere a tutte le domande degli appassionati di ciclismo e spiegherò loro tutti i retroscena di una vera gara», commenta Elia Viviani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Festival si aprirà il 24 luglio 2020, lo stesso giorno in cui si sarebbero dovuti inaugurare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e durerà cinque giorni, dal 25 al 29 luglio, con un programma di 100 "Esperienze Online", prenotabili a partire dal 22 luglio alle ore 15. L’esperienza online di Elia Viviani, prenotabile a link airbnb.it/experiences/ 1864325, si terrà domenica 26 luglio alle ore 10. I partecipanti potranno conoscere il campione, che racconterà loro le principali differenze tra ciclismo su pista e su strada, per poi guidarli in una breve sessione di allenamento prima dell’ingresso nel velodromo.