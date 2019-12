Air Dolomiti e ACLI Verona insieme per ridare vita alle risorse farmaceutiche

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, stringe un nuovo accordo benefico con ACLI Verona grazie alla collaborazione con Federfarma Verona che ha promosso l’iniziativa confermando l’importante impegno nel sociale della farmacia veronese. Tutti i farmaci presenti a bordo nei kit di primo soccorso, i cui componenti hanno scadenza non più conforme agli standard aziendali, verranno infatti donati agli enti caritativi del territorio per la distribuzione a soggetti in stato di bisogno.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto veronese "R.e.b.u.s. Farma", gestito dalle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, la cui referente per il progetto è la Dott.ssa Arianna Capri, farmacista, e prevede il recupero di farmaci invenduti ancora in corso di validità presso le farmacie del territorio da destinare a persone in stato di bisogno. L’accordo tra i poli di riferimento della Regione Veneto si pone l’ambizioso obiettivo di sostenere con la cessione gratuita di medicinali, senza obbligo di prescrizione e da banco, le famiglie in difficoltà che, per necessità, si ritrovano a dedicare alla loro stessa salute e ai farmaci una quota sempre più bassa delle proprie risorse.

Il progetto con ACLI Verona, la cui referente per Air Dolomiti sarà Maria Cristina Silvestri (responsabile del Management ambientale), è il modo migliore di chiudere un anno all’insegna della solidarietà e della collaborazione. La compagnia ha così trovato la giusta destinazione per tutti quei farmaci che, per scelta aziendale, non possono più essere presenti a bordo dei velivoli. Si vuole così anticipare un più ampio piano di sostegno ambientale a cui la compagnia aerea vuole dedicarsi nel corso dei prossimi anni, un impegno non solo verso il territorio circostante ma anche verso le persone che vi abitano.