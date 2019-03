Agsm investe in energie rinnovabili, preso un nuovo impianto fotovoltaico

L'ultima operazione simile, Agsm l'aveva compiuta nel 2012. La più importante azienda partecipata di Verona è tornata ad investire nell'acquisizione di impianti fotovoltaici per consolidare la propria capacità produttiva da fonti rinnovabili.

Con un investimento di due milioni e mezzo di euro, la multiutility scaligera ha acquisito un impianto fotovoltaico a Carisio, in provincia di Vercelli. La superficie dell'impianto, ubicato nel polo logistico della città piemontese, è di 19.590 metri quadrati con una potenza di 895,68 kW ed è costituito da 3.732 pannelli fotovoltaici policristallini. La produzione annua attesa sarà di circa un milione di kWh corrispondenti al fabbisogno energetico di 330 famiglie. Tale produzione consentirà la mancata emissione in atmosfera di 500 tonnellate di anidride carbonica all'anno.

Il nuovo impianto fotovoltaico è il decimo per Agsm. Gli altri attualmente attivi gli impianti di Roncà, Consorzio Zai, Scuole veronesi, Stadio Bentegodi, Zambelli, Valciapelo, Malascorta, Corrubbio più Cà del Bue in progettazione esecutiva.

L'impianto vercellese permetterà di raggiungere una produzione annua superiore ai 10 GWh.

Nel 2018, Agsm ha prodotto da energia rinnovabili oltre 243 GWh (a fronte dei 173 GWh dell’esercizio precedente, più 40%) pari al 31% della potenza complessiva realizzata. Nella produzione da rinnovabili e nell'efficientamento energetico, la multiutility ha destinato ben 70 dei 265 milioni di investimenti previsti nel Piano industriale strategico 2018-2021.