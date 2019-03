Cantiere di Agsm in città: chiusa al traffico via Carducci

Agsm Verona informa che nella giornata di lunedì 4 marzo verrà chiusa al traffico via Carducci, nel tratto compreso fra Interrato dell’Acqua Morta a Via Giardino Giusti, con divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, a partire dalle ore 8.30, per lavori urgenti di sistemazione di chiusini rumorosi.

Il blocco del traffico durerà per l’intera giornata. Sul posto sarà presente una squadra di "Guarda Cantieri Agsm" per fornire informazioni ai cittadini. Si consiglia di prestare attenzione alle conseguenti variazioni nel servizio di trasporto pubblico.