Agsm, titoli di coda sulla presidenza Croce ma l'azienda è in stallo

È cominciato l'atto finale di questa fase di transizione all'interno di Agsm. Dopo le dimissioni del Consiglio di Amministrazione e il conseguente decadimento del presidente Michele Croce, da ieri, 20 marzo, si possono presentare le candidature per il rinnovo del CdA dell'aziende controllata dal Comune di Verona. I nominativi dei candidati devono essere presentati agli uffici della segreteria generale del Comune entro le 13 di lunedì 8 aprile.

Quindi, almeno fino all'8 aprile, Michele Croce è ancora formalmente presidente di Agsm anche se si dovrà occupare solo dell'ordinaria amministrazione. Un Croce che si sente tradito dal sindaco di Verona Federico Sboarina e legge la sua "defenestrazione" come l'esito di oscure macchinazioni politiche. Una lettura non condivisa dal primo cittadino, che invece ha giustificato le dimissioni del Consiglio di Amministrazione di Agsm come la manifestazione di un rapporto di fiducia che ormai non esisteva più.

Ma le motivazioni cambiano poco la sostanza della situazione attuale. Agsm, sostanzialmente, è ferma in un momento delicato per l'azienda. Ci sono i buchi di bilancio della controllata Amia che possono provocare uno sciopero dei lavoratori, ma soprattutto che una fusione tra Agsm e Aim che deve essere condotta in porto.