AGS, lavori a Peschiera per riqualificare e migliorare l'acquedotto

Azienda Gardesana Servizi ha avviato i lavori per riqualificare completamente il sistema idrico di Peschiera del Garda. Buona parte del territorio comunale, infatti, è rifornito dall’acqua del pozzo Berra che giunge in paese avvalendosi di una dorsale principale, costituita da una grande tubatura in fibrocemento.

Tuttavia, parte di questa dorsale, nel tratto lungo strada Fonda a Peschiera, è posata all’interno di una proprietà privata, cosa che la rende difficilmente raggiungibile per i normali interventi di manutenzione e di riparazione, ma anche per l’individuazione di eventuali perdite.

«Per queste ragioni – sottolinea il presidente di Azienda Gardesana Servizi Angelo Cresco – e anche perché stiamo parlando di una infrastruttura ormai piuttosto vetusta, abbiamo deciso di realizzare un nuovo tronco di acquedotto. Sarà posata una nuova condotta in ghisa che eliminerà le perdite, migliorerà il servizio e permetterà di riqualificare questa parte di acquedotto. Complessivamente, Ags investirà in questo intervento 160mila euro».

Nello specifico, il progetto prevede che venga posata la nuova condotta, lunga circa 470 metri, partendo dall’intersezione tra strada Fonda e strada Berra. L’intervento prosegue, poi, lungo strada Fonda e parte di via Pignolini per portare la nuova tubazioni ad innestarsi con la rete di acquedotto esistente all’incrocio con via dell’Artigianato. Un volta completato l’intervento, il vecchio tronco di acquedotto sarà dismesso.