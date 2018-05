Agec, Croce sfiducia Niccolai. Le opposizioni: "Continuità col passato"

"Incoerente, inaccettabile, ingiustificato e ingiustificabile". Sono questi li aggettivi usati dal leader di Verona Pulita Michele Croce per descrivere il comportamento di Roberto Niccolai, presidente di Agec ed esponente proprio di Verona Pulita, nel caso venisse accertato il suo coinvolgimento nelle promozioni di Davide Dusi e Giovanni Bianchi, due dipendenti Agec interessati dall'inchiesta per l'appalto delle mense scolastiche (per cui hanno chiesto e ottenuto un patteggiamento di pena). "Al mio rientro appureremo, verificheremo, decideremo e risolveremo. In Agec così come in qualsiasi altro contesto", ha aggiunto Croce, che si trova in viaggio di nozze.

Parole che suonano come una sfiducia da parte di Croce nei confronti di Niccolai, anche se la revoca della nomina del presidente Agec non è una decisione che spetta a Croce, bensì al sindaco Federico Sboarina. "Avevamo sempre avuto la sensazione che ai vertici dell’amministrazione ci fosse un certo dualismo ma in questo frangente Croce ce lo ha confermato - è il commento del consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco - Verona ha due sindaci, uno ufficiale e un altro di fatto. Ma la scomunica a distanza ci dice dell'altro: che le nomine continuano ad essere fatte sulla base della fedeltà politica, pertanto vengono ritirate all'istante, anche con una comunicazione a distanza, quanto questa fedeltà viene meno".

E anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Alessandro Gennari critica l'attuale gestione di Agec. "Proprio non si riesce ad avere quell'efficienza e quella competenza tanto sbandierata in campagna elettorale - scrive Gennari - Il cda sembra essere uno spezzatino e a fare le spese di queste diatribe sarebbero proprio gli svantaggiati e gli ultimi".

Mentre la valutazione negativa di Federico Benini, consigliere comunale di PD, riguarda la conduzione di tutte le partecipate.