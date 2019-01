Agec, pronta a partire la ristrutturazione delle case popolari di via Tunisi

Sono dieci gli appartamenti del complesso Agec in via Tunisi che verranno ristrutturati a breve, con una riqualificazione completa anche dal punto di vista impiantistico. Si tratta di alloggi lasciati in pessime condizioni dagli ultimi inquilini e che, senza gli adeguati lavori, risulterebbero inagibili e non potrebbero essere assegnati.

Non solo. Perché tutto il complesso di case popolari di via Tunisi, formato da 180 alloggi, sarà interessato da importanti lavori di manutenzione straordinaria, che miglioreranno in modo significativo la vivibilità degli stessi appartamenti.

Nello specifico, i lavori di ristrutturazione nei dieci alloggi, che inizieranno nei prossimi giorni, sono finanziati dal Comune con una somma di 761 mila 176 euro, derivanti dal Fondo europeo di sviluppo regionale per gli anni 2014/2020.

Di fatto, gli alloggi verranno completamente rifatti, viste anche le pessime condizioni in cui sono stati lasciati. Saranno sostituiti gli infissi e i serramenti, verrà posato un nuovo pavimento e saranno completamente adeguati gli impianti tecnologici, per un appartamento che diventerà non solo accogliente e confortevole ma anche in linea con le norme di sicurezza e di risparmio energetico.

Parallelamente, saranno effettuati lavori straordinari su tutto il complesso, ovvero su quelle parti comuni in cui è possibile intervenire senza entrare nelle singole abitazioni. Ecco quindi che saranno rifatte le coperture, la facciata esterna sarà dotata di un cappotto esterno per l’isolamento termico, i vecchi infissi saranno sostituiti con tapparelle nuove. I lavori, che saranno eseguiti da Agec attraverso un fondo ministeriale, avranno un costo di circa 1 milione 700 mila euro.

Questo il programma di ristrutturazioni che Agec è pronto ad avviare con l’anno appena iniziato, e che fa seguito a quanto già realizzato nel 2018.

L’anno scorso, infatti, sono 9 gli appartamenti rimessi a nuovo dall’azienda speciale del Comune, per una spesa di 320 mila euro.

Tra questi, anche tre alloggi in via Palazzina, dove martedì mattina il vicesindaco Luca Zanotto e il presidente di Agec Roberto Niccolai si sono recati dopo essere stati in via Tunisi.

Il doppio sopralluogo ha permesso di vedere concretamente la trasformazione che subiranno gli alloggi dopo i lavori, che saranno quindi oggetto di nuove assegnazioni in base alle graduatorie Agec.

«È vero che si tratta di palazzi non proprio recenti, ma le condizioni di alcuni alloggi dipendono anche da come sono stati tenuti dagli inquilini – ha detto Zanotto -. Grazie a questi finanziamenti e a quelli dell’anno scorso, il patrimonio Agec può vantare 19 appartamenti rimessi completamente a nuovo, non solo belli grazie alla scelta di particolari materiali, ma anche comodi e dotati di comfort per una migliore qualità della vita».

«Interveniamo dove possiamo farlo – spiega il presidente Niccolai – ovvero nel momento gli alloggi vengono liberati dagli ultimi inquilini. Sono ancora molti gli stabili di proprietà Agec che avrebbero bisogno di manutenzione straordinaria, diamo la priorità alle situazioni più urgenti, anche in base ai fondi disponibili. Il nostro obiettivo è garantire alloggi il più vivibili possibile. A tale proposito, ricordo che a breve potranno essere assegnati anche i 32 nuovi alloggi del complesso Santa Marta e Passalacqua».