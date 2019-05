Elezioni amministrative nel Veronese, l'affluenza delle 19 e al 57,41%

Proseguono senza intoppi oggi, 26 maggio, le procedure di voto per le elezioni amministrative in 49 comuni veronesi. Tutta la provincia di Verona è però chiamata alle urne perché in questa domenica si svolgono anche le elezioni europee. Quindi tutti gli elettori veronesi sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti del Parlamento Europeo ed alcuni dovranno scegliere anche i loro sindaci e i loro consiglieri comunali.

Alle 19 sono stati inoltrati alla Prefettura di Verona i secondi rilevamenti sull'affluenza alle amministrative veronesi. Alle 12 aveva votato il 23,18% degli aventi diritto. Nel pomeriggio invece la percentuale dell'affluenza è salita al 57,41%.

L'ultimo dato sull'affluenza sarà comunicato alle 23, dopo la chiusura dei seggi e sarà quello definitivo.

Al momento il comune veronese con l'affluenza più alta è Velo Veronese (71,68%), mentre quello con la parcentuale più bassa è Pressana (51,73%).