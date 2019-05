Elezioni europee, nel Veronese alle 12 ha votato il 20,35% degli elettori

Affluenza in aumento per le elezioni europee in provincia di Verona. Forse anche grazie alla coincidenza con le amministrative, ma il primo dato sull'affluenza alle europee è migliore rispetto allo stesso dato delle precedenti elezioni. Alle ore 12, nei 98 comuni veronesi la percentuale dei votanti è stata del 20,35%, in aumento rispetto alle elezioni europee del 2014, quando al mattino andarono a votare il 19,62% degli elettori veronesi.

Il dato è però inferiore rispetto all'affluenza alle elezioni amministrative. Nei 49 comuni veronesi dove i cittadini devono scegliere anche il sindaco e i consiglieri comunali l'affluenza alle 12 è stata del 23,18%.

L'affluenza più alta per le elezioni europee nel Veronese è stata registrata a Sorgà, quella più bassa a Gazzo Veronese.