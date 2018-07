Volotea punta sempre sul Catullo: quattro nuovi Airbus di base a Verona

Volotea, la compagnia aerea che collega aeroporti di medie e piccole dimensioni in Europa, ha ufficialmente ricevuto i suoi primi 4 Airbus A319 basati su territorio italiano. I 4 aerei faranno base all’aeroporto di Verona, permettendo così al vettore di aumentare la propria capacità di trasporto passeggeri del 25% per ogni volo. Una decisione strategica che consentirà alla compagnia di raggiungere, grazie ai nuovi aeromobili, destinazioni più lontane, approcciando così nuovi mercati. I nuovi aeromobili attestano lo sviluppo di Volotea, che vuole diventare un operatore 100% Airbus nei prossimi anni.

Con l'arrivo di questi 4 nuovi velivoli, Verona è diventato il primo aeroporto italiano in cui sono basati gli aeromobili che contribuiranno alla crescita di Volotea. La consegna di questi quattro A319 rappresenta un passo importante nello sviluppo del vettore: questo modello di aeromobili consentirà, infatti, a Volotea di trasportare 31 passeggeri in più per ogni volo, passando dagli attuali 125 del Boeing 717 ai 156 posti dell'A319, ben il 25% in più. Gli A319 hanno un raggio di volo di 3.500 km (1.000 in più rispetto ai B717) e consentiranno alla compagnia di raggiungere nuove destinazioni più lontane da Verona.

L'A319 fa parte della famiglia Airbus 320, la linea di aeromobili più venduta al mondo. I velivoli Airbus sono dotati di tecnologie eco-friendly con numerosi benefici: gli A319, infatti, producono meno emissioni di gas serra, sono meno rumorosi e bruciano il 12% in meno di carburante, essendo così più rispettosi dell'ambiente. Con i nuovi aeromobili si raggiungeranno quindi alcune delle 20 destinazioni collegate all’aeroporto Catullo. Dallo scalo veneto, Volotea opera infatti 20 rotte, 12 delle quali in esclusiva, verso 10 destinazioni domestiche (Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria e Lamezia Terme) e 10 all’estero (Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Cork, Atene, Creta, Mykonos, Santorini, Faro e Tirana). Il vettore si riconferma a Verona come prima compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo.