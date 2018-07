Al Catullo il primo volo da Mosca: inaugurato il nuovo collegamento con Verona

L’aeroporto di Verona ha accolto oggi, domenica 1° luglio, con il tradizionale angelo d’acqua dei vigili del fuoco l’arrivo del primo volo da Mosca di Aeroflot per celebrare l’avvio del nuovo collegamento tra Verona e la capitale russa. I passeggeri in partenza oggi da Verona sono stati accolti al gate con un aperitivo e un piccolo presente.

La nuova tratta su Verona sarà un volo giornaliero e verrà effettuato con aeromobili A320 da 140 posti (20 posti in classe business, 120 posti in classe economica). Ottimi gli orari di arrivo e partenza: il volo atterrerà all’aeroporto Catullo alle ore 10.00 e ripartirà alle ore 11.10, garantendo comodi collegamenti con l’Estremo Oriente (Shanghai, Pechino, Guangzhou, Hong Kong, Tokyo) e con il Medio Oriente (Teheran e Beirut).

L’interesse di Aeroflot è anche quello di sviluppare il traffico di incoming turistico ed economico su Verona in primis e sul Veneto in generale. L’Italia rappresenta un mercato importante per il gruppo Aeroflot, che nel 2017 ha trasportato complessivamente oltre 50 milioni di passeggeri.

Oltre che a Venezia, che con Verona costituisce un unico polo aeroportuale, Aeroflot opera già a Roma, Milano e Bologna. L’apertura del 1^ luglio al Catullo avviene contestualmente all’attivazione di un nuovo volo su Napoli. Fanno inoltre parte del Gruppo Aeroflot i vettori Rossiya Airlines, Aurora Airlines e Pobeda Airlines, presenti a Treviso (anch’esso parte del Polo aeroportuale del Nord Est), Rimini, Bergamo e Genova.