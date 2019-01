Aeroporto Catullo: «Importante creare un collegamento ferroviario con la città»

Verona, Villafranca e Sommacampagna ritengono fondamentale la realizzazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto. Lo hanno confermato, alla Commisione regionale di Valutazione Impatto Ambientale, gli assessori all’Urbanistica Ilaria Segala e alla Viabilità e traffico Luca Zanotto. La commissione Via si è riunita, mercoledì mattina a Venezia, per esaminare le osservazioni al master plan 2015-2030 che prevede l’ampliamento dell’aeroporto Catullo. Nel corso dell’incontro, gli assessori hanno ribadito che, in un’ottica di sviluppo sostenibile dello scalo, vanno assicurate al Catullo le più efficienti vie d’accesso e le migliori infrastrutture di trasporto intermodale.

«Come da delibera comunale recentemente approvata – ha detto l’assessore Segala – abbiamo sottoposto, al presidente Nicola Dell’Acqua e alla Commissione Via, l’importanza di un collegamento ferroviario con la città, che sfrutti la linea ferroviaria esistente o, comunque, un sistema di metropolitana di superficie. Abbiamo condiviso questa indicazione con le Amministrazioni di Villafranca e Sommacampagna, i due Comuni su cui l’aeroporto insiste, condividendo con loro un’unica strategia. Entrambe le Amministrazioni, infatti, sono disponibili ad approvare in giunta una delibera simile alla nostra e poi, come faremo noi, a portarla in Consiglio comunale».

«Siamo impegnati nella realizzazione del Pums – ha detto l’assessore Zanotto – e lo studio del sistema di collegamenti con i centri di attrazione, come è il Catullo, non può prescindere da questo tipo di analisi. La verifica sulla sostenibilità dei trasporti, tra città e aeroporto, dovrà necessariamente contenere anche la valutazione di un collegamento veloce e ad alta capacità, che può essere rappresentato solo dal sistema di trasporto ferroviario».