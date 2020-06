Il Catullo non è aperto, ma è operativo. Già effettuati i primi voli

Ai parlamentari leghisti di Verona, si sono aggiunti i leghisti trentini a chiedere la riapertura dell'aeroporto Catullo. Lo hanno fatto con un'interrogazione presentata al ministro dei trasporti Paola De Micheli, a cui indirettamente ha risposto la società che gestisce lo scalo veronese: «Pur non rientrando fino al 14 giugno nell'elenco degli aeroporti aperti al traffico commerciale - scrive la società Catullo - lo scalo veronese, su autorizzazione di Enac, può comunque operare per voli passeggeri sulla base di richieste pervenute da compagnie aeree. Così è infatti accaduto in questi giorni con due voli da e per Chisinau effettuati da FlyOne e un volo da Tenerife di Neos».

Il Catullo dunque non è aperto ufficialmente ma tecnicamente è operativo. «La chiusura permane solo in assenza di voli, con il ragionevole obiettivo di non sprecare immotivatamente risorse - conclude Catullo - Nel frattempo, con gradualità, la programmazione dei voli si sta rimettendo in moto. Il 18 giugno è prevista la ripartenza di Volotea ed Air Dolomiti, pochi giorni dopo quella di Wizzair, Transavia e Ryanair».