Alpini, anche Zardini all'adunata di Trento. "Nel 2020 si organizzi a Verona"

Non ci sarà solo Marco Padovani a rappresentare Verona nell'adunata nazionale degli alpini di Trento. L'assessore veronese è partito ieri, 9 maggio, da piazza Bra insieme ad altri tre alpini per raggiungere a piedi il capoluogo trentino e per portare con forza la candidatura di Verona come luogo dove ospitare il raduno nazionale del 2020.

A Trento ci sarà anche il deputato veronese del PD Diego Zardini, il quale ha rivolto un appello alla partecipazione ai sindaci, ai consiglieri regionali e ai parlamentari veronesi, così da appoggiare meglio la proposta di Ana Verona di organizzare l'evento del 2020.