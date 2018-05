Adunata nazionale alpini, veronesi protagonisti con il nucleo cinofilo

A piedi, in bici, in auto, con il pullman o col treno (nonostante i sabotaggi). Sono decine di migliaia gli alpini veronesi che hanno raggiunto Trento per l'adunata nazionale che continuerà fino a domani, 13 maggio. E il totale degli alpini che hanno raggiunto il capoluogo trentino dall'Italia e dall'estero ha superato quoto 200mila.

Gli alpini veronesi hanno partecipato alle diverse attività dell'adunata, e oggi, 12 maggio, sono stati anche protagonisti di una dimostrazione svolta dal nucleo cinofili. È stato da tutti ribadito che i tentativi di sabotare l'adunata mandando in tilt la linea ferroviaria Verona-Brennero sono "assolutamente ininfluenti sullo spirito alpino che anima l'associazione". E dopo la solidarietà espressa dall'assessore regionale Donazzan, è arrivata anche quella del senatore veronese del PD Vincenzo D'Arienzo.