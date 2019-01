Adriano Celentano a Verona per "Adrian", lo spettacolo tv al Camploy

Sta veramente salendo alle stelle l'attesa per Adrian, la serie animata di Adriano Celentano che andrà in onda su Canale 5 e che partirà lunedì e martedì, 21 e 22 gennaio, con due dirette dal Teatro Camploy di Verona.

Da ieri, 18 gennaio, i biglietti sono stati messi in vendita on-line e sono stati acquistati tutti in pochissimo tempo. E sempre ieri, Adriano Celentano è arrivato a Verona all'Hotel Due Torri con la moglie Claudia Mori per preparare lo spettacolo a cui parteciperanno molto ospiti, tra cui Michelle Hunziker, Ambra Angiolini e anche Natalino Balasso.

Anche senza Celentano, la macchina dei preparativi dello spettacolo al Camploy si era messa comunque in funzione. Restano però top secret i contenuti dello spettacolo, così come non è stato rivelato molto della storia raccontata in Adrian, un'animazione firmata da Milo Manara e con le musiche di Nicola Piovani.