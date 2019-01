Sale la febbre per "Adrian" al Teatro Camploy di Verona e spunta Michelle Hunziker in città

Dopo sette lunghi anni di lavorazione, il prossimo 21 gennaio andrà in onda su Canale 5 la miniserie "Adrian" in nove episodi, alla quale il grande Celentano sta dedicando ogni sua energia artistica. Si tratta di una produzione titanica che vede coinvolti oltre mille animatori, per la creazione di circa 10mila scene.

Negli scorsi giorni era stato diffuso il trailer ufficiale della produzione televisiva, mentre circolano molte indiscrezioni in merito ai possibili "partecipanti d'eccezione" al nuovo progetto artistico del "Molleggiato" che, ogni volta, presenterà le nuove puntate in diretta dal Teatro Camploy di Verona.

Da ormai il mese di ottobre, infatti, il "clan di Adriano Celentano" è fisso all'interno del teatro di Veronetta dove fervono i preparativi in vista del debutto. Ad affiancare "Adrian", durante le dirette nella conduzione televisiva, dovrebbe essere la splendida Michelle Hunziker che, proprio ieri, è stata "avvistata" nei pressi del Camploy.

Tanti anche gli altri possibili nomi famosi che dovrebbero accompagnare il "Molleggiato" in questa originale avventura artistica: si va da Teocoli a Nino Frassica, ma di certo con Adriano Celentano di mezzo, non mancheranno anche nuove imprevedibili sorprese. E intanto, lui, il grande Adriano, resta pressoché irrintracciabile: «Finché mi cercano, vuol dire che non mi hanno trovato».