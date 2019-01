Indiscrezioni e smentite, tourbillon "Adrian": niente Hunziker e Teocoli? È il Celentano show

Il mistero che aleggia attorno all'atteso show "Adrian" in onda su Canale 5 e in diretta dal Teatro Camploy di Verona è degno di un noir, a fumetti o meno che sia. Nelle scorse, convulse, giornate si è detto e, forse soprattutto, scritto un po' di tutto. Addirittura che lo show al via da lunedì 21 gennaio, cioè domani, forse sarebbe saltato, con Adriano Celentano che avrebbe lasciato anzitempo Verona in compagnia della moglie e lo staff Mediaset giunto in città di gran carriera.

Poi il caso è rientrato, sono arrivate le smentite, ma altre indiscrezioni rivelerebbero che gli annunciati Teo Teocoli e Michelle Hunziker, i quali secondo molti avrebbero dovuto prendere parte alla diretta dal Camploy prima della messa in onda delle puntate della serie tv animata, avrebbero alla fine dato forfait e non prendereanno più parte al progetto. In compenso dovrebbero esserci Ambra Angiolini e il confermato Nino Frassica, ma secondo il portale TvZoom potrebbe anche esserci un altro big della scena comica italiana: Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

In attesa di saperne di più, vale la pena riportare il succo di un'ulteriore polemica emersa in questi giorni relativamente allo spot promozionale in onda su Canale 5, o meglio in relazione al volume con il quale è stato mandato in onda. Molti spettatori, infatti, specialmente sui social network si sono lamentati del fatto che l'audio fosse eccessivamente alto, al punto da risultare fastidioso, là dove non addirittura aver anche provocato grossi spaventi a chi, magari mezzo appisolato sul divano, è stato sorpreso suo malgrado dal trailer pubblicitario. La risposta social del Clan Celentano è però stata in perfetto stile "Molleggiato", con un post su Facebook che lascia, almeno questa volta, scanso ad equivoci di ogni sorta.

